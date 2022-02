Amal Clooney zeigt uns, wie perfekte Workwear aussieht

Ihre Büromode gestaltet die Zweifach-Mami alles andere als eintönig. Von eleganten Kostümen bis hin zum entspannten Strickkleid ist so ziemlich alles dabei, was das Workwear-Herz höher schlagen lässt. Das Beste daran? Amal liefert uns mit ihren zahlreichen Looks gleich so viel Inspiration, dass wir locker eine komplette Arbeitswoche damit füllen können – das macht den Weg dorthin im Übrigen gleich viel weniger schlimm. Also, vergesst den langweiligen Hosenanzug, der schon seit Jahren bei euch im Schrank baumelt, und lasst euch von Mrs. Clooneys perfektem Workwear-Schedule inspirieren.