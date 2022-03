Wie Power-Dressing uns tatsächlich mehr Macht verleiht

Kleider machen Karriere

In seinem Werk gibt Mollow Ratschläge für die «richtige» Kleidung im Job – solche, mit der sich Frauen 1977 den Männern ebenbürtig fühlen sollten. Im Klartext hiess das: ein Blazer oder ein Jacket, dazu ein Rock und eine hochgeschlossene Bluse, die die Aufmerksamkeit weg vom Dékollete und hin zum Gesicht lenkt, etwa mit einer Schluppe am Hals. In der heutigen Zeit klingen diese recht exakten Vorschriften wenig zeitgemäss. Bei seiner Recherche hat Mollow dennoch etwas Wichtiges herausgefunden: Kleiden wir uns, als wären wir bereits in einer hohen Position, performen wir professioneller und häufig besser. 2015 bestätigte eine Studie Mollows Beobachtungen: Zwei Gruppen von Studenten bekamen die Aufgabe, einen Test zu schreiben. Die eine Gruppe trug dabei Alltagskleidung, die zweite absolvierte die Aufgaben in formeller Kleidung. Das Ergebnis formulierte der Studienleiter und Psychologe Abraham Rutchick so: «Die formell gekleideten Probanden waren in der Lage, abstrakter und ganzheitlicher zu denken».