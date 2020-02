So tragen wir unsere Blazer im Jahr 2020

Dass man aus dem übergrossen T-Shirt mal eben einen Strandrock machen oder den Pullover zum Schal umwandeln kann, wissen wir schon. Dass sich nun auch der Blazer in die Schlange der Fashion-Allrounder einreihen will, ist allerdings neu. Aber tatsächlich wagt unser altes Teil, das bereits den waghalsigen Sprung vom Büro-Look zur Streetwear geschafft hat, den Schritt nochmal in eine andere Richtung. Und diese geht eine Etage tiefer. Genauer gesagt ins Innenleben unserer Hose, denn genau dort wursteln wir den Blazer dieses Jahr hinein.