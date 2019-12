2019 war das Jahr der BHs – anstelle von T-Shirts

Mehr Fokus auf obenrum, bitte! Auf den Kopf und gerne auch die Brüste. Im Jahre 2019 konzentrierten sich die berühmtesten Ladies der Welt auf das, was Frauen ausmacht. So flogen bei sämtlichen Looks die T-Shirts und Blusen. Und der BH, der, so munkelt man, eigentlich Unterwäsche ist, mutierte plötzlich zum total selbstverständlichen Oberteil.