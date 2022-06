Jetzt tragen wir Unterwäsche statt Tops und Kleidchen

Die berühmtesten Ladies der Welt schmeissen alles hin: T-Shirts, Blusen und Kleidchen wurden bei sämtlichen Looks offiziell als überflüssig erklärt und ganz weit nach hinten im Kleiderschrank versteckt. BH's und Dessous, die (so munkelt man) eigentlich als Unterwäsche gelten, mutierten plötzlich zum total selbstverständlichen Outfit. Egal, ob auf der Strasse, dem roten Teppich oder gar an der Hochzeit – Reizwäsche ist jetzt Trend, immer und überall.