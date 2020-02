Schwarze Stoffhosen – der Allrounder im Winter

Okay, es folgt ein Beziehungsgeständnis: Bei mir und meinem Wecker … läuft es nicht so gut. Ich snooze aus Leidenschaft und träume regelmässig, dass ich mir einen Alarm fünf Minuten später als üblich eingestellt habe. Aber eben: Es ist nur ein Traum. In Wahrheit habe ich das letzte Klingeln gerade verschlafen und wache so knapp wieder auf, dass mir nur 10 Minuten bleiben, um aus dem Haus zu kommen. Um nicht auch genau so auszusehen, hilft nur noch die Anzughose. Die ist immer chic – und in Kombination mit dem (zugegebenermassen ungebügelten) Hemd sehe ich zumindest halbwegs so aus, als hätte ich mein Leben im Griff. Reicht nicht mal dafür die Motivation, tut es aber auch gerne mal der XL-Kuschelpulli. Den perfekt liegenden Bügelfalten kann nämlich nicht mal der was anhaben.