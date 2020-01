So reinigt ihr Kleider aus Seide richtig

Sanft, sanfter, Seide – wer Kleider aus dem schönen, aber heiklen Material besitzt, braucht bei der Pflege in etwa so viel Fingerspitzengefühl, wie die Avengers beim Umgang mit dem Hulk. Die Faser aus dem Kokon der Seidenraupe ist schliesslich ein Naturprodukt und besteht grösstenteils aus Proteinen, ähnlich wie unser Haar. Waschen, trocknen und bügeln findet sie deshalb nur so semi-lustig. Nur kommt man um den Grossteil davon früher oder später nicht herum. Was also tun?