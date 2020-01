Najaaa. Ganz so muss es ja nicht sein. Das schönste Kleid des schönsten Tag des Lebens zum Beispiel muss nach seinem kurzen Auftritt im Rampenlicht nicht für immer in der Versenkung verschwinden. Das rentiert sich ja auch überhaupt nicht. Und so trug «Pretty Little Liars»-Star Troian Bellisario an eine After Party der Golden Globes ganz einfach den Rock ihres Hochzeits-Looks.