Diese Dinge gehören nicht (!) in die Waschmaschine

Mit der Zeit ist es ja heutzutage so eine Sache. 24 Stunden reichen schon für Job, Familie, Freunde, Instagram und Netflix kaum aus, da möchte man nicht auch noch am Abend von diesem einen Gegenstand in der Wohnung geshamed werden, auf dem sich unsere nicht vorhandene Disziplin für den Haushalt nur so türmt. Die Rede ist natürlich von unserem Wäschekorb. Da fliegt gedankenlos alles rein, was dreckig ist – ist halt so schön einfach. Aber Achtung, wer seine Kleider und Textilien liebt, sollte beim Waschen mehr beachten, als nur das Sortieren von hell und dunkel.