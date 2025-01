Das beste Gefühl des Tages: Der Moment, wenn wir am Abend unseren Bügel-BH ausziehen und endlich wieder durchatmen können – oder? Ehrlich gesagt erinnern wir uns ja nur noch dunkel an den allabendlichen Befreiungsschlag, denn seit einigen Saisons scheint es gar nicht mehr wichtig, am Morgen überhaupt einen BH anzulegen.