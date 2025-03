Jap, der Wäschekorb quillt gefühlt täglich über. Aber jedes einzelne Teil von dort einfach in die Maschine verfrachten? Wäre so schön unkompliziert, oder? Aber nutzt lieber die ganze zusätzliche Zeit, um eure Lieblingsstücke sorgsam mit der Hand zu waschen. Denn: Nicht alles überlebt den schwungvollen Schleudergang in der Trommel.