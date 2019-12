Leggings sind die besseren Hosen – ist klar, oder?

Das obige Bild entspricht dem Festtags-Look der Autorin exakt. Eine romantisch-weisse Weihnacht kann man vergessen, man muss schon weit hoch fahren, um im Winter Wonderland zu landen. Drum wird über Stock und Stein gewandert, statt langgelaufen. In Leggings zu Turn- und Wanderschuhen und einem dicken Pulli (das T-Shirt ist dann doch zu hochgegriffen). Man könnte so aber auch wunderbar die alten Freunde in der Heimat treffen, die Einkäufe erledigen oder im Worst Case ganz casual raven. Der Look aus schwarzer Leggings, Shirt und Sneakern ist also ziemlich universal einsetzbar.