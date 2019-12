Es ist ja nicht so, als könnten wir die Skepsis gegenüber Kleidern, die durchsichtig sind, nicht verstehen. Wieso überhaupt in Textil hüllen, wenn man am Ende doch alles sehen kann, was eigentlich verhängt werden soll? Und wieso aller Welt zeigen, was sonst nur man selbst und ein paar ausgewählte Menschen zu Gesicht bekommen sollen?

Weil, ja weil das nunmal aufregend ist. Sexy. Ein bisschen was Verbotenes hat. Und weil viel zu zeigen trotzdem längst nicht alles verrät. «Wo bleibt denn da die Fantasie?», mögen viele Fragen. Aber was regt die bitte mehr an, als eine kleine Sneak Peek. Eine Vorschau auf das, was einen erwartet? Eben. Durchsichtige Kleider sind sowas wie der stoffgewordene Trailer auf den Main-Act – und den bekommen ja dann wiederum doch nur wirklich Auserwählte zu Gesicht.