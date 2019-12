Kendall hat ein Naked Dress für jede Jahreszeit

So dinierte Kendall also in einem hautfarbenen Minidress von David Koma beim Italiener Cipriani in Miami – trotz der tropischen Temperaturen wohlwissend, dass der Weihnachtsmann bald aus dem Kamin rutscht. Folglich fand sich eine glitzernde Bordüre am Saum: als Ode an den weissen Pelzbesatz an Santas roter Robe sicherlich.