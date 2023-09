Besser als nackt? Beine mit diesen Strumpfhosen drüber

Wir sagen es ja nur ungern, aber: der Sommer ist bald vorbei. Das wissen wir, weil die Strumpfhosensaison in reichweite ist und das irgendwie immer zusammenhängt. Im ersten Moment ist die Sache mit den Strumpfhosen vergleichbar mit den ersten Lebkuchen im Supermarktregal: Man ist nicht ready. Man hat noch Lust auf Wassermelone und Minze, aber das Leben ist mit der Zimtstange hinter einem her. Man möchte in nackten Beinen die neuen Stiefel zum Flatterkleid spazieren führen, aber der Blasentee winkt aufmerksam mit seinem Beutel. Das Leben ist weder ein Wunschkonzert noch ein Ponyhof, aber wer schön sein will, sollte trotzdem nicht leiden müssen.