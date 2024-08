Socken aus und Schuhe runter! Es ist so weit, der Frühling ist (viel zu früh) da! Zehen und Fersen möchten wieder gesehen werden. Habt ihr euch diesbezüglich schon mal gefragt, warum eure Füsse nach der Pediküre aussehen wie vorher? Schön lackiert zwar, aber die Hornhaut …? Die hält sich auch nach dem Besuch bei der Kosmetikerin manchmal hartnäckig. Manche bezeichnen ihren ersten Besuch beim Podologen (den Ausführenden der medizinischen Fusspflege) deshalb als life changing. Was nämlich klingt, als wäre es nur was für gebrechliche ältere Damen, tut so ziemlich jedem Fuss gut: Weil beim Podologen Spitalstandards herrschen, er eine profunde Ausbildung hat und, ja, ein Skalpell benutzen darf. Da flockt die Hornhaut munter, wenn der Podologe erst so richtig loslegt. Klingt nicht so richtig überzeugend? Sollte es aber. Hier weitere sieben Dinge, die wir bei unserem Besuch beim Podologen gelernt haben: