Einen ungezwungenen Off-Duty-Look zu kreieren, gehört zu den grössten Styling-Herausforderungen überhaupt. Denn was super einfach und vollkommen undurchdacht aussehen mag, kostet uns in der Umsetzung dann nämlich doch eine Menge Zeit und vor allem eins: Nerven. Wer es schon mal versucht hat, zum Sonntags-Brunch wahnsinnig spontan gekleidet daher zu kommen, der weiss, «the struggle is real». Denn am Ende hat man sich dann meist nämlich entweder zu casual oder eben zu aufgebrezelt gefühlt. Die gewünschte goldene Mitte schien bis dato ein ungelüftetes Mysterium zu sein.