Diese Sneaker wecken das Kind in uns

Alle wollen hässliche Schuhe

Seit dem Ugly-Sneaker-Trend (der übrigens schon 2017 von Balenciaga losgetreten wurde) ist klar: Was an unseren Füssen klebt, muss nicht mehr elegant sein oder in ein bestimmtes Schema passen – wir dürfen uns austoben. Bei den Toy-Sneakern nehmen wir dazu Leuchtstift oder Wasserfarben zur Hand. Violett trifft auf Gelb und Türkis, Grün fliesst in Rot über – was im Farbkreis nach Regel und Ordnung verläuft, lebt hier geradezu vom krassen Kontrast. Die Schuhe sollen uns an Legobausteine und verpixelte Videospiele erinnern.