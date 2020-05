In 5 Schritten zum perfekten Po-Selfie

4. Positioniert euch und euer Smartphone

Ich möchte noch einmal kurz an die Muskelzerrung erinnern, von der ich oben erzählt habe: Wenn ihr euer Foto mit eurem Handy in der Hand schiessen wollt, werdet ihr euch ein Stück weit verdrehen müssen. Je näher die Kamera eures Smartphones an etwas dran ist, desto grösser erscheint ist. Ein Winkel von unten, der näher am Po und weiter weg von der Taille ist, sorgt dementsprechend für die perfekte Sanduhr-Figur. Dabei muss der Rücken gebogen bleiben, der Oberkörper gedreht, das Bein, das in Richtung Spiegel zeigt, soweit durchgestreckt wie möglich – es ist schon ein kleiner Kampf.

Macht ihr das Foto mit einem Timer (oder einer Person, die euch fotografiert, who knows), sorgt dafür, dass sich euer Smartphone maximal auf Po-Höhe befindet. Ein kleiner Tisch und ein Stapel von Büchern als «Stativ» sind ideal. Beugt euch für das Foto vor (den Po zur Kamera gerichtet) und drückt euren Rücken durch. Die Beine zu kreuzen, hilft ausserdem, eure Figur perfekt zu betonen. Ja, das alles in Kombination sieht im echten Leben maximal bescheuert aus. Aber …