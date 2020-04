Gesellschaftlich sei dies zwar nicht angesehen, so die Musikerin, die auf dem Cover des Magazins mit einem Durag zu sehen ist: «Ich glaube dass die Gesellschaft mich spüren lassen will ‹Oh, du siehst das falsch...› Sie setzen dich als Mutter herab, wenn da kein Vater im Leben der Kinder ist. Aber das einzige, was zählt, ist Zufriedenheit, das ist die einzig gesunde Beziehung zwischen einem Elternteil und seinem Kind. Das einzige, was ein Kind wahrhaftig braucht um gross zu werden, ist Liebe.»