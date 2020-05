Konzentrationsprobleme? Die Pomodoro-Technik hilft

Was steckt dahinter?

Die Methode wurde in den 80ern von einem Studenten Namens Francesco Cirillo entwickelt. Schlaue Füchse denken es sich vielleicht bereits: Francesco war Italiener. Und er hatte eine Eieruhr in Form einer Tomate – daher der Name (ja, random, aber er hatte bestimmt wichtigeres zu tun, als die stundenlange Suche nach einer kreativen Bezeichnung). Um mit dem Studium hinterherzukommen, splittete er grosse Aufgaben, die uns sonst schnell mal zum Verzweifeln bringen, in kleine Häppchen à 25 Minuten (und nannte sie «Pomodori», nur so der Vollständigkeit halber). An die setzte er sich dann mit all seiner Aufmerksamkeit. Danach gab es eine fünfminütige Pause und weitere 25 Minuten fokussierte Arbeit. Viermal hintereinander. Dann folgte eine Pause von 15 bis 30 Minuten und es ging von vorne los. Wie lange das Spiel geht, richtet sich nach der Anzahl der Aufgaben.