Prokrastinieren geht auch richtig produktiv

Aktive Prokrastination macht uns produktiv

Die Wenigsten von uns sitzen einfach am PC und starren still Löcher in die Luft, wenn sie sich zu einem Task einfach nicht durchringen können. Das übliche Verhalten sieht viel eher so aus: Mails abarbeiten, Infos heraussuchen, andere Aufgaben vorziehen … Im Klartext: Auch, wenn wir nicht das machen, was ganz oben auf unserer Liste steht, tun wir aktiv etwas Wichtiges. Im besten Fall so lange, bis da nur noch diese eine, unangenehme Aufgabe ist und uns nichts anderes übrig bleibt, als sie in Angriff zu nehmen. Disclaimer: Wenn ihr WIRKLICH nur da sitzt und Löcher in die Luft starrt (und damit passiv prokrastiniert), übernehmen wir keine Verantwortung für die Reaktion eures Chefs.