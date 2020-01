Was für Veränderungen haben Sie in der Entwicklung von Jugendlichen/jungen Erwachsenen beobachtet in puncto Engagement und Interessen während der letzten zwanzig Jahre?

Das Engagement von jungen Leuten ist heute eher punktuell, für Demonstrationen und öffentlichkeitswirksame Events. Insgesamt hat das politische Interesse zugenommen, gleichzeitig aber auch die News-Deprivation. Das heisst, dass junge Menschen sich immer weniger an journalistisch aufbereiteten News orientieren als an den Themen, die in sozialen Medien in ihrem persönlichen Umfeld geteilt und diskutiert werden. Das macht die emotionale Seite der Ereignisse und Themen wirkmächtiger. Die Gleichstellung von Mann und Frau ist bei jungen Menschen in vielen Ländern, auch in der Schweiz, ein grosses Anliegen geworden.