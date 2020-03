Warum ich mich trotz Isolation gestresst fühle

Angeblich kann man nichts tun, soll aber irgendwie doch so viel. Sporteln könnte man immer. Da sind Live-Insta-Stories und Livestreams, in denen man in Echtzeit gequält wird. Youtube stillt den Bewegungshunger 24/7. Aber joggen sollte man auch noch, weil frische Luft und so.

Wer Glück hat, arbeitet noch normal. Ich zum Beispiel. Weil Lesen wollen die Leute immer. Also schreibe ich. Acht Stunden am Tag. Abends bin ich Quarantäne-bedingt völlig erschöpft, weil allein konzentrierter. Dann ist da noch der Haushalt. Und die kleinen Quadrate, die sich neuerdings erwartungsvoll auf dem Bildschirm in der Zoom-App drängeln. Aus denen lächeln die wackeligen Köpfe von Freunden und Familie, die mit Weinglas in den untätigen Händen wissen wollen, wie es geht.