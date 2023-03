Wir wissen natürlich nicht, wie es euch geht, aber wir sehen Zimtschnecken überall. Auf Instagram trieft es nur so vor selbstgerolltem Hefeteig, die Auslagen der Coffe-to-Go-Läden locken mit süsser Zuckerglasur und in so manchem Whats-App-Chat tauscht man sich darüber aus, wo es die besten der Stadt gibt: vegan, mit Cream Cheese Frosting oder als honig-geschwängerte Sticky Buns. Cinnamon Rolls sind in aller Munde. In unseren vor allem dann, wenn nachmittags im Home Office die Konzentration sinkt. Das perfekte Rezept? Haben wir vielleicht.

Oder besser gesagt die Zürcherin Fanny Frey, die auf dem Blog fannythefoodie.com (Instagram: @fannythefoodie) den Koch- oder Schneebesen schwingt: «Ich möchte euch meine eigene Variante von Zimtschnecken – verfeinert mit Tahini, Dattelsirup und Haselnüssen – vorstellen. Vielleicht breitet sich der herrliche Duft auch schon bald bei euch zu Hause aus?» Voilà!