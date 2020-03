Frisches Spinat-Zitronen-Pesto zum Selbermachen

«Die Pestosauce hat es mir angetan. Ich probiere gerade alle möglichen Variationen aus und kombiniere sie mit Pasta, Gnocchi oder auch Gemüse. Für diese Version habe ich anstelle von Basilikum Spinat verwendet und anstatt Pinienkernen Cashewnüsse und Hanfsamen hinzugefügt. Ausserdem versehe ich das Pesto mit reichlich Zitrone, was der Sauce eine wunderbare Frische verleiht – ein Vorgeschmack auf den Frühling, der jetzt im März so richtig beginnt. Das Spinat-Zitronen-Pesto werde ich in einigen Wochen bestimmt auch zu frischem Spargel oder geröstetem Broccoli servieren, wenn die Saison dafür reif ist. Zu guter Letzt kann ich mir das Pesto auch wunderbar in einem meiner Leibgerichte, Trofie alla genovese, vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein Gericht aus Trofie (Pasta), Kartoffeln, grünen Bohnen und Pesto.»

Fanny Frey, fannythefoodie.com, @fannythefoodie