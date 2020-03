Ideen für den Facetime-Call mit Freunden

Wie klappts mit der Facetime-Konferenz?

Okay, zunächst einmal die Frage: Wie geht das mit dem Gruppen-Videocall überhaupt? Und wir wollen jetzt nichts hören von «das weiss doch jeder». Gerade gestern war die Schreibende hier nämlich mit der Situation überfordert. Doch ich habe es herausgefunden (erst heute, meine Kollegin regelte das gestern für uns) und verrate es euch: In der Facetime-App könnt ihr bei dem kleinen Plus oben rechts auch mehr als eine Person angeben. Dann müsst ihr nur noch auf «Video» tippen – und voilà.

Bei WhatsApp ist der Anruf auf vier Personen limitiert. Hier ruft man zuerst eine Person ganz normal über den Videoanruf an. Ist der offen, erscheint oben rechts ein Symbol, über das man weitere Teilnehmer hinzufügen kann.