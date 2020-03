Nino Haratischwili, Juja

«Die Geschichte selbst erzählt nichts, aber sie gibt dir die Möglichkeit, dich darin wiederzufinden.» Mehr will ich gar nicht. Mehr will doch keiner, der Geschichten liest. Es dauert eine Weile, bis ich in Juja hineinfinde («Ich gehe und wachse und dies ist mein Mord», hä?), bis mir die Sprache egal wird. Darf sie das? Egal werden? Wo doch alle von Sprachgewalt reden. Ich sage: Weil in diesem Buch die Sprache ihre ganze Gewalt entfacht, kann man sie vergessen und somit die Geschichte, die Möglichkeit, sich in der Geschichte wiederzufinden erleben. Der Gewalt von Sprache ist ohnehin jeder ausgeliefert, weil sie nicht fassbar ist. Und Nino versucht gar nicht erst, sie zu fassen – auch deshalb konnte Brilka* acht Leben haben.

*«Das achte Leben (für Brilka)» ein weiterer grossartiger Roman von Nino Haratischwili.

Katrin Montiegel, Textchefin Style / Bolero

Übrigens, Alarm! Mehr von Katrins brillanten Gedanken zu Literatur gibt es HIER ...