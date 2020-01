Der übelste Liebeskummer ist nicht der romantische

Warum denkt man beim zuckrigen Konstrukt Liebe immer so rasend schnell an Romantik? The One? Die grosse Liebe als vermeintliches Lebensziel? Wie es so in der Liebe laufe, werde ich oft gefragt. Och, naja, geht so. Beziehungsweise: Wenig geht. Denkste! Ich liebe ja durchaus sehr viel und stark. Neben meinen Eltern nämlich auch all meine fantastischen Freunde. Was einem aber von jeher als Inbegriff der Liebe eingetrichtert wird, ist die aus dem Bilderbuch. Die Gesellschaft (und die eine Person, die ständig fragt, wie es in der Liebe läuft) drängt uns in gewisse Strukturen: Irgendwann findet man diesen einen Menschen, mit dem man im Optimalfall eine Familie gründet, der einem Sicherheit gibt.