41 Jahre lang habe ich vor allem mein Sitzfleisch trainiert. Nach einem Jahr Rennen bereite ich mich auf meinen ersten Marathon vor. Angeblich wächst man ja an seinen Herausforderungen. Die ist bei 42,195 Kilometern sicher gross (und weit) genug. New York mag ich so als Stadt, warum da nicht mal joggen gehen, oder? Als Neuling im Sport-Metier ist mir klar – ich kann das nicht allein. Deshalb hilft mir Markus Ryffel. Der weiss, wovon er spricht. Und er hat schon, sagen wirs mal leger, ein paar Marathönchen hinter sich.

Meine Reise nach New York und damit meinen Startplatz am TCS New York City Marathon habe ich via markusryffels.ch gebucht (und bezahlt – mit einem Journalistenrabatt. Totale Sportlerinnen-Transparenz!). Obs klappen wird? Wir werden sehen. Ich gelobe, fleissig zu sein. Startschuss ist am 1. November 2020 – bis dahin gibts hier bei schweizer-illustrierte.ch regelmässige Updates.