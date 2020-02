Die spektakuläre Rückkehr der Perlenkette

Die Kopenhagen Fashion Week hat den Hals nicht vollbekommen: Da stapelten sich die Perlenketten an den Gästen als seien sie die Show-Tickets. Wer im Modezirkus turnt, der jongliert heute gekonnt mit den weiss-schimmernden Kügelchen.

Einst galten sie unter den Cool Kids als so abstossend wie ein Sandkorn in der Muschel. Zum Poloshirt waren sie vermögenden Jura-Studentinnen vorbehalten, im faltigen Dekolleté zierten sie unwirsche Tanten. Ewig hat man sie so stiefmütterlich behandelt, wie es in der Natur der Dinge liegt: Verirrt sich nämlich etwas in besagte Muschel, überzieht die den Fremdkörper Schicht für Schicht mit Perlmutt, um ihn unschädlich zu machen.