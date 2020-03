Nie war die Wahl der Socke so entscheidend

Was klingt wie ein konfuses Märchen, ist natürlich mitnichten eins. Schaut euch mal im virtuellen Skandinavien um: Die gerippte Socke, die gerne aus Merinowolle oder Alpaka ist, steckt an jedem dänischen Fuss und passt perfekt zu unserer neuen Haus-Routine. Die kuschelige Socke wärmt am Schreibtisch, ersetzt im Bett die Wärmflasche und ist bei Wocheneinkauf und Spaziergang im Grunde wichtiger als der Schuh.

Sie möchte gesehen werden – an Leggings, zu hochgekrempelten Jeans und geschoppten Jogginghosen. Sie ist der Coolness-Indikator der Stunde: Nur wer die gerippte Wollsocke trägt, hat das Fashion-Game kapiert. Macht doch mal eben ein Bild, um festzuhalten, dass ihr zu den Auserwählten gehört. In diesem Sinne: #stayhomestaychic