Wir müssen nicht immer produktiv sein

Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, einfach mal auf dem Sofa zu liegen oder auf dem Balkon zu sitzen, ohne sich den Kopf zu zermartern, was man wohl als nächstes tun könnte. Denn wer ständig von solchen Gedanken geplagt wird, steht immer unter Stress. Psychologen sagen, dass sich das auf Dauer sogar negativ auf unsere Schlafqualität auswirken kann. Um im Hier und Jetzt präsent zu sein, müssen wir in einem ersten Schritt also akzeptieren, dass es völlig okay ist, einfach mal nichts zu tun. Wir können jetzt glücklich sein und müssen nicht warten, bis wir dieses oder jenes erreicht haben. In der Praxis gar nicht so einfach ... aber folgende Tipps können euch dabei helfen: