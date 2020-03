Die wichtigsten Überlebensregeln fürs Home Office

Das Setting machts

Fangen wir mal mit den Grundlagen des Home Office an. Erste Regel: Euer Bett ist kein Büro! Nein, auch nicht, wenn es noch so kuschelig und warm und weich ist – wir spüren förmlich, wie ihr direkt nach dem Online-Team-Meeting wieder ins Land der Träume gleitet. Im Best-Case-Szenario sitzt ihr an einem Schreibtisch und schaut vom bequemen Bürostuhl aus gerade auf euren Bildschirm. Im Notfall ist der (aufgeräumte!) Küchentisch aber immer noch besser als das heimische Bett. Ausserdem wichtig: Bei uns daheim kommt am Abend üblicherweise keine Putzkraft vorbei, die das Chaos vom Tag beseitigt. Um am nächsten Tag nicht von der Unordnung abgelenkt zu werden, heisst es deshalb: Nach Feierabend oder vor dem Schlafengehen Ordnung schaffen und am nächsten Morgen fokussiert weiter arbeiten.