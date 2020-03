Klar, die Lage um den Virus ist brenzlig. Die um unser Sozialverhalten aber auch. Dank der ständigen Anonymität durch Textnachrichten, Instagram oder Facebook verlernen wir immer mehr, wie man sich in der realen Welt gegenüber anderen verhält. Während wir in den sozialen Medien auf ein nett gemeintes Kompliment easy mit einem «lol» reagieren können, laufen wir in Wirklichkeit rot an und rennen davon. Soziale Phobien und Angststörungen nehmen durch das Verstecken hinter dem virtuellen Ich deutlich zu. Und kommt man dann etwa gerade aus den zweiwöchigen Ferien, in denen WhatsApp vor «Ich vermisse dich»-Nachrichten nur so überquoll, aber im Real Life will einem plötzlich niemand die Hand geben, geschweige denn einen umarmen, ist das irgendwie verstörend.