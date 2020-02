Fünf Schweizer werden am vergangenen Sonntag mit 249 weiteren Passagieren aus Wuhan ausgeflogen. Die von der französischen Regierung bereitgestellte Maschine transportiert sie direkt nach Marseille. Während die französischen Staatsangehörigen im idyllischen Ferienressort in Carry-le-Rouet in frisch renovierten Appartements mit Pinienwald und direktem Zugang zum Meer unter Quarantäne stehen, sind die Schweizer zusammen mit den Evakuierten anderer Nationen im nationalen Feuerwehrs-Ausbildungszentrum in Aix-en-Provence untergebracht.