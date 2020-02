Falls es in der Schweiz zu einem Ausbruch des Virus kommen sollte, wie kann man sich vor Ansteckungen schützen, wenn man als Familie zusammen in einem Haushalt lebt?

Es kommt erst einmal darauf an, ob es eine mögliche Ansteckung gegeben haben könnte. Zum Beispiel, wenn jemand in der Familie Kontakt zu einem Virusträger hatte. Dann gilt es, mit einer Ärztin oder einem Arzt telefonischen Kontakt aufzunehmen. Diese werden das weitere Vorgehen abklären. Den innerfamiliären Kontakt zu minimieren, ist natürlich schwierig, vor allem, wenn kleine Kinder im Haushalt leben. Eltern sollten bei Verdacht auf eine Ansteckung aber drauf achten, dass Geschwisterkinder getrennt spielen und schlafen.