Das müsst ihr über das Coronavirus wissen

Der einzige gemeinsame Anhaltspunkt: Alle Infizierten waren aus Wuhan eingereist oder leben in der Nähe der Stadt. Der ursprüngliche Auslöser der Krankheit ist also höchstwahrscheinlich (irgendwo) in Wuhan zu finden. Aber wie konnte sich das Virus so ausbreiten? Haben wir in der Schweiz etwas zu befürchten? Wir haben mit Ronald Dijkman, Professor am Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern, und Andreas Widmer, dem stellvertretenden Chefarzt Infektiologie & Spitalhygiene am Universitätsspital Basel, gesprochen und uns Antworten geholt.