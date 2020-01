Am kommenden Freitag ziehen wieder zwölf mehr oder minder Prominente in den australischen Dschungel, um sich in Ekel-Prüfungen zu beweisen und als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin nach Hause zu fliegen. Für Teilnehmer Raúl Richter, 32, eine makabere Vorstellung in Anbetracht der aktuellen Lage. Denn in weiten Teilen Australiens wüten seit Wochen heftige Buschbrände. Mindestens 22 Menschen kamen seit dem Ausbruch der ersten Feuer ums Lebven. Dutzende werden vermisst. Nach Behördenangaben verbrannten schon mehrere Millionen Hektar Land. Eine Fläche, die in etwa den Niederlanden entspricht.