Ist entkoffeinierter Kaffee schlecht für uns?

Kaffee ist ein Superfood

Das hängt davon ab, wie man es sieht. Denn Kaffee – ob nun mit oder ohne Koffein – besteht aus den gemahlenen Bohnen der Kaffeepflanze. Die senkt dank des enthaltenen Polyphenol und anderen Pflanzenstoffen nachweislich das Risiko an Diabetes Typ 2, Parkinson, Alzheimer, Brust-, Prostata- und Leberkrebs zu erkranken und ist damit eigentlich ein echtes Superfood. Wer Koffein schlecht verträgt, schwanger ist oder gerade stillt, muss also nicht auf die positiven Eigenschaften von Kaffee verzichten. So weit, so gut.