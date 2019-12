Über diese Superfoods werden 2020 alle sprechen

MCTs

Ähm … was? Also: MCTs, das sind medium-chain Triglycerides, auf deutsch mittelkettige Triglyceride, auf Babysprache Fette mit Fettsäuren mittlerer Kettenlänge. Die sind in Kokosöl und einigen Milchprodukten enthalten und werden vom Körper anders verarbeitet und gespeichert als die meisten Fette. Sie setzen sich nämlich weniger als unerwünschte Pölsterchen an und jagen auch nicht den Blutzuckerspiegel in die Höhe, sondern werden ins Lymphsystem transportiert und dienen da als Energiequelle. In Form von Kokosöl oder reinem MCT-Öl in eure Smoothies, Salatsaucen oder Dips rühren, fertig.