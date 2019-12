Wie die Stars im Winter Vitamin D tanken

Dieser Tage gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Winterschlaf oder Flucht. Anders lässt sich die von Dunkelheit und Kälte angeschwemmte Antriebslosigkeit einfach nicht mehr bezwingen. Und tatsächlich, bei diesem Gefühl handelt es sich nicht um dramatische Einbildung, sondern die bittere Wahrheit. Schuld am Dauer-Down ist der aktuelle Mangel an Vitamin D. Unser Körper ist zwar in der Lage, das durch Sonneneinstrahlung produzierte Hormon eine Weile zu speichern, irgendwann ist aber selbst beim fleissigsten Sonnenanbeter der Vorrat aufgebraucht. Spätestens wenn die Dauermüdigkeit uns übermannt, können wir sicher sein: Die Batterie ist leer.