Wie wärs beispielsweise mit einer Handvoll Nüssen? Klingt erst mal langweilig? Vielleicht ein bisschen, aber mit diesem Superfood schlagen wir gerade mehrere Fliegen mit einer Klappe. Denn starke Gelüste nach Schokolade haben oft mit einem Mangel an Magnesium zu tun. Nüsse enthalten jede Menge davon und versorgen uns wunderbar mit diesem Nährstoff. Klar, sie haben bekanntlich einen sehr hohen Fettgehalt und viele Kalorien. Aber lasst euch davon nicht abschrecken, denn es handelt sich um ungesättigte Fettsäuren, die gesund für unseren Körper sind. Zu allem hin freut sich unser Körper über jede Menge Ballaststoffe, Proteine, Mineralstoffe, Vitamine und Antioxidantien, welche in Mandeln, Cashewkernen und anderen Nüssen enthalten sind. Also, get (some) nuts!

Datteln