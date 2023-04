Schweizer Modelabels, die eure Aufmerksamkeit verdienen

3. Collective Swallow

Das Basler Modedesign-Duo Anaïs Marti and Ugo Pecoraio aka Collective Swallow steht für genderneutrale, saisonunabhängige Designs. Zu bestimmen, wer ihre Kleider tragen soll, sei nicht ihre Aufgabe als Designer, finden Anaïs Marti and Ugo Pecoraio. Die beiden haben sich während des Studiums in Basel kennengelernt. Die Lust mit aussergewöhnlichen Materialien zu arbeiten, verbindet sie. Letzten Herbst konnten sie ihre Kollektion erstmals an der Mode Suisse zeigen, zu kaufen gibt es die Teile aus der neusten Kollektion «Aquatic Destiny» zum Beispiel im Onlineshop des Labels.