Ideen für eure Dosentomaten, die keine Pasta sind

Wie die Pandemie sich entwickeln würde, konnte niemand so ganz voraussagen. Dass die Supermärkte nicht auf einen Schlag dichtmachen, war allerdings von Anfang an recht klar. Trotzdem bangten zu Beginn der Quarantäne so viele Menschen um ihr täglich Brot, dass die Regale förmlich geplündert wurden. Vor allem die Pasta-Abteilung mussten dran glauben. Tja, und jetzt? Haben die Lebensmittelgeschäfte natürlich noch immer geöffnet und wir hocken auf den Vorräten. Damit die gehamsterten Produkte nicht im Küchenschrank versauern, zeigen wir euch regelmässig, was man Kreatives damit anstellen kann. Was sich aus Spaghetti so zaubern lässt, haben wir euch hier bereits vorgekocht. Diesmal an der Reihe: Dosentomaten. Dass die kombiniert mit Pasta schon allen zum Hals raushängen, können wir uns denken. Deshalb präsentieren wir euch nun drei erfrischende Rezepte, um eure vorrätigen Konserven zu verwerten.