Was die Pandemie mit unserem Sozialverhalten macht

Denken wir mal positiv. Kann so eine Pandemie auch Vorteile haben? Können wir daraus lernen? Uns weiterentwickeln? Als «bessere Menschen» aus der Krise gehen?

Die Menschen sind lernfähig. Gesellschaften auch. So eine Pandemie kann dazu führen, Altbekanntes neu wahrzunehmen. Das fängt schon bei Begrüssungs-Ritualen an. Wir sind es gewohnt, einander die Hand zu reichen. Ein Zunicken kann aber ebenso respektvoll sein. Das zeigt sich jetzt vermehrt. Inhalte sind wichtiger als Formen. Je nachdem gibt es Nähe durch Distanz. Wichtig ist der bewusste Umgang damit. Ebenso die Bereitschaft, Veränderungen miteinander zu vereinbaren. Vermutlich verstehen wir dabei andere besser, wenn wir uns eingestehen, was wir an uns selbst kaum verstehen.