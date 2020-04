Warum wir in Quarantäne so intensiv träumen

Wir schlafen länger

Erinnern wir uns momentan vielleicht nur öfter an unsere Träume? Immerhin hängen Traumerinnerungen laut Barrett stark davon ab, wie viele Stunden Schlaf wir bekommen. Und da die meisten von uns sich aktuell schon mal den Weg zu Arbeit sparen, oder sogar gar nicht mehr arbeiten können, schlafen wir in der Regel länger als in unserem gewohnten Alltag. Das letzte Drittel unserer Schlafphasen – in welchem wir am meisten träumen – hält in der Quarantäne also oft länger an.