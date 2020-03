Abwarten und (Kamillen-)Tee trinken

Es wusste schon die Oma: Kamillentee ist ein wahres Wunderelixier. Er hilft nämlich nicht nur gegen Magen-Darmbeschwerden, das Heissgetränk kann auch sonst ganz schön viel. Vor allem in Krisenzeiten wie diesen, können unsere Gedanken schon mal schnell von Ängsten geplagt sein. Das in der Blüte enthaltene Apigenin wirkt wie ein leichtes Schlafmittel und lässt uns all die Sorgen für einen Moment vergessen und entspannen. Ausserdem löst die aufgebrühte Kamille Periodenkrämpfe und sagt kleinen Unreinheiten und Pickeln den Kampf an. Tja, Oma knows best.