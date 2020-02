Mit Selfcare-Barbie ist der Bogen überspannt

Mattel hat eine neue Reihe auf den Markt gebracht: die Selfcare-Barbies. Und oh man, damit überspannt der Spielzeug-Gigant den Bogen wirklich masslos. Um euch kurz darauf vorzubereiten, was das heisst: Barbie hat ihre berufliche Karriere an den Nagel gehängt, schaut jetzt täglich «Goop Lab» und bereitet Kids darauf vor, was ihnen für ein stressiger Alltag bevorsteht – und wie man dem zu Hause mit noch mehr Stress (Workouts, Yoga, Beauty) versucht entgegenzuwirken. Die «Breathe with me»-Barbie (jap, die heisst echt so) kommt zum Beispiel mit fünf geführten Meditationen, die sie abspielt, wenn man auf den Mond-Anhänger ihrer Kette drückt. Wie viele Fünfjährige sind in eurem Leben bisher auf euch zugelaufen und haben gesagt «Heute will ich erst schwimmen gehen, dann malen und danach meditieren, das wäre so cool»? Eben. Und wie viel Achtsamkeit steckt noch in etwas, auf das man ums Verrecken keine Lust hat?

Bye-bye, Pickel – und Kindheit!