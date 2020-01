Die grosse Brünette wirkt stark. Doch es sei nicht immer alles so einfach, gesteht Irina Shayk. «Es ist hart, eine Balance zwischen dem Single-Mom-Leben und der Karriere zu finden. Es gibt Tage, an denen ich aufwache und denke ‹Oh mein Gott, ich weiss nicht was ich tun soll, ich breche auseinander›.» Es falle ihr schwer, sich an die neue Situation zu gewöhnen: «Das Leben ohne B. ist völliges Neuland.»